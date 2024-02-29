Москва, 1 марта, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Первые поставки импортозамещённых самолётов SJ-100 с двигателями ПД-8 перенесены на 2026 год, вместо ранее запланированных в начале 2024 года. Об этом сообщили «Известиям» в «Ростехе» и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолёт

Отмечается, что в конце декабря 2023 года в ходе испытаний было принято решение провести дополнительные работы в двигателе ПД-8.

«Наша задача — обеспечить надёжность во всех режимах и гарантировать безопасность эксплуатации самолёта», — пояснили специалисты изданию, добавив, что с учётом дополнительных работ и испытаний сертификация самолёта SJ-100 сдвигается на 2025 год, а начало поставок — на 2026 год.

Вместе с тем, в «Ростехе» подчеркнули, что сдвиги по срокам не повлияют на общее выполнение программы поставок новых лайнеров до 2030 года.

В 2026 году планируется передать компаниям 30 новых SJ-100 с ПД-8. На данный момент в различной стадии готовности находятся 16 новых импортозамещенных самолётов этого типа.

Как сообщало ИА Регнум, опытный образец отечественного ближнемагистрального самолёта SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» с максимальным импортозамещением комплектующих, успешно поднялся в небо в Комсомольске-на-Амуре в августе 2023 года.

Полёт продолжался 54 минуты. Самолёт с золотистым фюзеляжем поднялся на высоту 3 тыс. м и развил скорость до 343 км/ч. Помимо проверки систем, экипаж выполнил «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.