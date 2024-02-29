* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 марта, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Бизнесмен и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), живущий в Британии, сообщил, что из-за признания его иностранным агентом в России вынужден закрыть благотворительный «Фонд семьи Тиньковых».

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

Фонд работал три года, свою деятельность он остановит с 1 июня. Об этом предприниматель написал в одной из запрещённых соцсетей.

«Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный «Фонд семьи Тиньковых» и выйти из состава попечительского «Фонда борьбы с лейкемией», — написал Тиньков.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ 16 февраля внёс Олега Тинькова в реестр иностранных агентов.

Тиньков выступил с рядом острых антироссийских заявлений. Кроме того, он подал заявление о выходе из российского гражданства, а также просил власти Великобритании снять с него санкции, что позднее и было сделано.

Санкции Великобритании были сняты 20 июля 2023 года.

В начале 2023 года Тиньков занял третье место в рейтинге самых обедневших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние сократилось с $5,9 млрд до $0,87 млрд.