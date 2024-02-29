Вашингтон, 1 марта, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично следит за ситуацией с согласованием дополнительной помощи Украине Конгрессом США, заявил 29 февраля журналистам на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

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«Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями Конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убеждён, смотрит и ждёт», — считает Миллер.

Он добавил, что за событиями на Капитолийском холме «пристально наблюдают» не только противники, но и союзники США.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля американский журнал Forbes написал, что у ВСУ вскоре могут закончиться последние запасы ракет к западным системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. По информации издания, все свои ЗРК украинские военные переместили ближе к линии фронта, чтобы применять их против российской авиации. Ракеты для этих систем производят в США, но с конца 2023 года поставок на Украину не было.

Отсутствие военной поддержки со стороны США грозит Украине нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО, признал 29 февраля шеф Пентагона Ллойд Остин. Также он назвал очень тревожными те оценки, согласно которым российская армия продолжает давить на ВСУ и постепенно добивается успехов на фронте.