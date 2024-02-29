Вашингтон, 29 февраля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Власти Франции, Германии и представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) не торопятся определяться с позицией по вопросу возможного изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Steve Johnson Замороженные деньги

Издание отметило, что страны Запада обеспокоены юридическими и финансовыми рисками и опасаются серьёзных последствий ответных мер России. При этом США заявляют, что они полны решимости использовать российские активы, чтобы продолжать оказывать помощь Киеву.

Особую осторожность в конфискации проявляют ЕЦБ, Париж и Берлин. Хотя США, по информации источников, явно преуменьшают риски.

«Они обеспокоены ответными мерами, нацеленными на европейские активы в этой стране, а также влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты», — написало издание.

Авторы пояснили, что опасность для западных стран таится в том, что изъятие активов РФ создаст прецедент, который впоследствии подтолкнёт другие страны не хранить свои резервы в западных валютах.

Западные страны заморозили около 260 млрд евро (282 млрд долларов) в ценных бумагах и наличных деньгах, более двух третей из которых находятся в Евросоюзе.

Как сообщало ИА Регнум, в США допускают возможность возникновения рисков для доллара при конфискации российских активов за рубежом, но считают такое развитие событий маловероятным, заявила 27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен.

По словам министра, альтернатив доллару, евро и йене якобы нет, а потому она «не сильно переживает».

Евросоюз должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Киева. Об этом 28 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отметил, что желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно и что западные политики этим сделают хуже только себе. Силуанов заявил, что такими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями.

Президенту США Джо Байдену требуются законные полномочия от Конгресса США для возможности конфисковать суверенные российские активы, заявил 27 февраля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.