Геническ, Херсонская область, 29 февраля, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Около 20 украинских боевиков были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, одного из них взяли в плен, сообщил 29 февраля губернатор региона Владимир Сальдо.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Потери вооружённых формирований киевского режима в этой провалившейся операции — около 20 боевиков», — написал в Telegram-канале глава Херсонской области.

По словам Сальдо, диверсанты из 73-го центра специальных морских операций пытались высадиться с быстроходных катеров на Тендровской косе. В данной части Черноморского побережья Херсонской области населённых пунктов нет, скорее на это и рассчитывал противник.

Группа диверсантов на пяти вооружённых надувных лодках попали в засаду российских морских пехотинцев, добавил Сальдо. Известно, что четыре лодки противника были поражены стрелково-миномётным огнём, их экипажи уничтожили. Одна лодка смогла уйти.

Губернатор Херсонской области уточнил, что одна попавшая под обстрел лодка не затонула, её прибило к берегу. Единственный из оставшихся в живых боевиков был взят в плен. После оказания медицинской помощи с ним работают военные дознаватели, заключил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал об уничтожении диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины при попытке высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы на юге Херсонской области. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих, уточнили в Минобороны.

В Киеве признали ликвидацию элитного отряда ВСУ в Херсонской области. Точное количество погибших не называлось.