Москва, 29 февраля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Постоянный член Совета безопасности РФ, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что на украинской территории есть много баз ЦРУ Соединённых Штатов Америки. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/globallookpress.com

На вопрос, много ли на Украине баз ЦРУ, Бортников кратко ответил, что много.

«Они давно зашли туда, используют свой ресурс для того, чтобы как сами, так и <…> представители спецслужб Украины делали ту грязную работу, о которой мы сегодня говорим», — добавил директор Службы безопасности.

По словам Бортникова, американцы, англичане и французы активно используют Украину в своих целях. При этом генерал заверил, что «работа ведётся», российские силы «дотянутся» до баз ЦРУ.

Как сообщало ИА Регнум, количество баз Центрального разведывательного управления на Украине наверняка намного больше, чем 12, о которых писали СМИ. Об этом 29 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он добавил, что Россия является противником для ЦРУ.

Газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников киевского режима, США и Европы писала, что за последние восемь лет ЦРУ создало 12 секретных объектов на территории Украины вблизи её границы с Россией.

В октябре 2023 года газета The Washington Post написала о том, что с 2015 года Центральное разведывательное управление США выделило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным журналистов, ЦРУ сохраняет значительное присутствие на Украине.

21 февраля Центр общественных связей ФСБ России объявил о том, что Федеральная служба безопасности установила факт разведывательной деятельности спецслужб Британии на территории Херсонской области.

Издание The Washington Post отмечало, что в рядах ВСУ состоят свыше 20 тыс. иностранных наёмников более чем 50 национальностей. СМИ уточнило, что они выполняли там неопределённые функции, вероятно связанные с материально-технической поддержкой и обучением. ЦРУ финансирует и частично оснащает разветвлённую сеть шпионских баз по всей Украине.