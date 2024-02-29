Вашингтон, 29 февраля, 2024, 22:50 — ИА Регнум. США не располагают информацией, что Россия планирует применить ядерное оружие, заявил 29 февраля в ходе брифинга для журналистов официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У США нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал он.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон продолжит тщательно следить за ситуацией.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале агентство Bloomberg написало, что, по мнению США, Россия якобы может развернуть в космосе ядерное оружие в 2024 году. По данным источника, существует риск ядерного взрыва, который потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле. Полученная радиация грозит серьёзным ущербом космическим аппаратам, проходящим через пострадавший регион, считают эксперты.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию отметил, что в последнее время в западных странах Россию всё чаще голословно обвиняют во множестве вещей, включая якобы намерение Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Эти заявления являются вбросом с целью втянуть Россию в переговоры по Украине на своих условиях, сказал Путин.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает, что США, развивая тему о ядерном оружии в космосе, пытаются отвлечь внимание от вопросов отставания от России по ряду военных технологий, например, таких, как комплексы «Кинжал» или «Пересвет».