Ярославль, 29 февраля, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Московский ЦСКА 29 февраля одержал победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче ¼ финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Zuzana Cizikova

Игра проходила в Ярославле и завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Михаил Григоренко (6-я минута), Антон Слепышев (18), Никита Нестеров (32) и Виталий Абрамов (38).

Вратарь Иван Федотов отразил 38 бросков соперника и привёл матч к сухому счёту.

Вторая встреча серии 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет в Ярославле 2 марта.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 февраля определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.

Плей-офф КХЛ стартовал 29 февраля, продлится до четырёх побед. Завершится сезон 29 апреля.

«Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА расположился на шестой строчке.

Во втором раунде плей-офф команды Запада и Востока сыграют против друг друга.

Московский «Динамо» фактически стал обладателем Кубка континента, досрочно победив в регулярном чемпионате КХЛ. Это произошло в результате поражения 25 февраля петербургского СКА в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар».