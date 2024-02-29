ЦСКА победил «Локомотив» в первом матче плей-офф КХЛ
ЦСКА всухую разгромил «Локомотив» и лидирует в серии плей-офф Кубка Гагарина
Ярославль, 29 февраля, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Московский ЦСКА 29 февраля одержал победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче ¼ финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра проходила в Ярославле и завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Михаил Григоренко (6-я минута), Антон Слепышев (18), Никита Нестеров (32) и Виталий Абрамов (38).
Вратарь Иван Федотов отразил 38 бросков соперника и привёл матч к сухому счёту.
Вторая встреча серии 1/8 финала Кубка Гагарина пройдет в Ярославле 2 марта.
Как сообщало ИА Регнум, по итогам завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 февраля определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.
Плей-офф КХЛ стартовал 29 февраля, продлится до четырёх побед. Завершится сезон 29 апреля.
«Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА расположился на шестой строчке.
Во втором раунде плей-офф команды Запада и Востока сыграют против друг друга.
Московский «Динамо» фактически стал обладателем Кубка континента, досрочно победив в регулярном чемпионате КХЛ. Это произошло в результате поражения 25 февраля петербургского СКА в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар».