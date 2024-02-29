Валуйки, Белгородская область, 29 февраля, 2024, 22:29 — ИА Регнум. В Белгородской области, в городе Валуйки, полиция проверяет кафе, где 23 февраля показывали стриптиз. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Информация о стриптиз-вечеринке появилась в соцсетях — местные жители призвали власть обратить внимание, что в Валуйках открылось кафе «непонятного характера», а «в Сети стали гулять видео-ролики непристойно-пошлого характера».

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов уже назвал ситуацию вызовом «моральным, духовно-нравственным ценностям общества, не имеющим место во время проведения спецоперации». Он заверил, что власти обратились с заявлениями в контрольно-надзорные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ.

В полиции подтвердили, что начата проверка заведения.

Представитель кафе в Валуйках рассказала изданию, что для проведения шоу пригласили девушек из стриптиз-клуба в Белгороде. Всё было организовано в соответствии с программой, задуманной хореографом. Несмотря на положительные эмоции у гостей, после шоу появились проблемы с администрацией и полицией.

«Люди были рады, всё было позитивно, хорошо. Сейчас, что происходит, я не понимаю, отчего. Мы никому плохо не сделали. Делали всё официально — праздник. Все улыбались, радовались и благодарили. Администрация звонила, спрашивала, я сказала, что это открытый клуб, что это мы официально сделали. Сказали, что будет проверка, что могут нас закрыть», — пояснила сотрудница.

При этом, по словам женщины, кафе участвует в благотворительных акциях в помощь СВО, «кормили ребят», помогали одеждой, амуницией.

«А теперь вот такой негатив», — недоумённо добавила представитель общепита.

Валуйки находятся почти в 20 км от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве полиция нагрянула на «голую» вечеринку. Свингер-пати устроили в частном коттедже на 2-й Лыковской улице в Строгино. Соседи такого шоу не оценили и вызвали полицию.

В арендованном голыми гостями коттедже всю ночь 25 февраля раздавались крики и музыка. Дозвониться до хозяина дома соседи не смогли, так же как и достучаться до участников веселья — дверь никто не открыл. Зато в окнах отчётливо получилось рассмотреть множество голых тел участников вечеринки.

Приехавшие полицейские задержали 68 человек.

20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» блогер Анастасия Ивлеева устроила вызвавшую широкий общественный резонанс «голую» вечеринку. Среди её гостей оказались известные представители шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак и другие.

Фото и видео с мероприятия разошлись по Сети и вызвали волну критики. В частности, актёр Иван Охлобыстин, часто общающийся с участниками СВО, заявил, что военных оскорбило проведение «голой» вечеринки.