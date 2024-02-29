Вашингтон, 29 февраля, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Американское Центральное разведывательное управление готовилось нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали возводить для этого военные базы, заявил 29 февраля экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

«После поддержанного ЦРУ переворота (на Украине — Прим. ред.) в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию», — заявил он.

Эксперт отметил, что президент России Владимир Путин постоянно говорил именно об этой угрозе со стороны армий и разведок стран Запада.

В связи с этим визит директора ЦРУ Уильяма Бернса на Украину гораздо важнее, нежели приезд в Киев президента США Джозефа Байдена, добавил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников киевского режима, США и Европы сообщила, что за последние восемь лет ЦРУ создало 12 секретных объектов на территории Украины вблизи её границы с Россией. Таких баз наверняка намного больше, заявил 29 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также 29 февраля Путин в послании Федеральному собранию отметил, что не Россия начала конфликт на Украине, однако она делает всё для его завершения. Глава государства уточнил, что Россия сделает всё необходимое для искоренения неонацизма и выполнения остальных целей спецоперации.

Также президент в своём выступлении отметил, что Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. Он добавил, что западные страны со своими «колониальными повадками» хотят не только сдержать развитие России, но и добиться того, чтобы на её месте образовалось зависимое и угасающее пространство.