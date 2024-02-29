Вашингтон, 29 февраля, 2024, 21:32 — ИА Регнум. США хотели бы возвращения России к переговорам по стратегической стабильности, заявил 29 февраля начальник Стратегического командования вооружённых сил США генерал Энтони Коттон. Его слова приводит пресс-служба американского ведомства на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я совершенно точно сторонник Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)», — сказал он.

По словам Коттона, США желают возвращения Китая и России к переговорам по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, но не уверены в возможности такого сценария.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что руководство США отбросило все принципы, на которых Москва и Вашингтон прежде взаимодействовали в рамках контроля над вооружениями. По его словам, США сделали ставку на своё военное превосходство и создали неприемлемые для России условия для выполнения договоров о разоружении.

Специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Пранай Вадди ранее заявил, что Россия «установила достаточно высокую планку» по возобновлению стратегического диалога, увязав возвращение с политическими вопросами иным образом, чем когда-либо «после холодной войны».

Токсичная реакция руководства США на позицию России по диалогу по стратегической стабильности лишь подтверждает правоту Москвы, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, из-за развязанной США тотальной гибридной войны против России Москва не может вести с Вашингтоном конструктивный диалог по вопросам контроля над вооружениями. Такой диалог будет возможен только тогда, когда американское руководство начнёт уважать национальные интересы России и вести комплексную работу по стратегическим делам с акцентом на устранение фундаментальных противоречий в области безопасности, пояснила дипломат.

Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но вместе с тем учитывает, что США — государство, которое предпринимает против РФ враждебные действия, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности — предвыборная демагогия, сказал глава государства.