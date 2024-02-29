Москва, 29 февраля, 2024, 20:54 — ИА Регнум. В «Мираторге» заявили, что агрохолдинг с начала работы по формированию нового облика российского агропрома выстраивал социальную политику вокруг поддержки семей. Это и специализированный детский сад для детей сотрудников, и отдельные маршруты корпоративной доставки для мам с малышами.

Пресс-служба «Мираторг» В «Мираторге» рассказали о поддержке семей

Сегодня в холдинге сообщили о новой социальной акции в фирменной ресторанной сети для многодетных семей.

«Семья собирается за одним столом, и с семьёй мы проводим самые счастливые особые моменты жизни, — подчеркивают в пресс-службе компании. — Одним из таких моментов счастья является совместная трапеза».

В холдинге добавили, что уделяют особое внимание созданию благоприятных условий для сотрудников с детьми и стремятся увеличить как количество таких сотрудников, так и количество самих детей. Успешная семья, уверены в компании, — это большая семья.