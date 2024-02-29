Москва, 29 февраля, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что поражение Киева якобы обернётся для НАТО войной с Россией, является безумным, написала 29 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Дипломат задалась вопросом, являются ли эти слова главы Пентагона угрозой в адрес России или же попыткой придумать отговорку для главы киевского режима Владимира Зеленского.

«И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Остин заявил, что поражение киевского режима в конфликте на Украине приведёт к войне НАТО с Россией. Он также назвал «очень тревожным» ежедневное продвижение российских войск.

В конце февраля 2024 года после освобождения Авдеевки Минобороны России сообщало также об освобождении населённых пунктов Северное, Ласточкино и Петровское.

Министр обороны Сергей Шойгу на коллегии Минобороны ранее проинформировал, что после взятия Авдеевки ВС РФ продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями. С начала года на всех направлениях к 27 февраля было освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов.

Агентство Bloomberg 29 февраля со ссылкой на осведомлённые источники сообщило: киевские власти боятся, что в условиях отсутствия западных поставок боеприпасов для ВСУ армия России прорвёт оборону украинской армии уже к лету 2024 года. Отмечалось, что киевские власти дают всё более мрачные оценки ситуации в зоне боевых действий.