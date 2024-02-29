Вашингтон, 29 февраля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден распорядился начать расследование в отношении китайских автомобилей, которые якобы могут передавать данные американских пользователей в КНР. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум

В тексте говорится, что машины из Китая «связаны» с телефонами, навигационными системами и критической инфраструктурой и могут передавать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре США обратно в КНР.

«Сегодня я объявляю о беспрецедентных действиях, чтобы гарантировать, что автомобили на американских дорогах из стран, вызывающих озабоченность, таких, как Китай, не подрывают нашу национальную безопасность», — сообщил Байден.

Он уточнил, что дал распоряжение министру торговли провести расследование о тех автомобилях, в которых используются технологии из стран, вызывающих «озабоченность», и принять соответствующие меры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Китая выступили против подготовки данного указа президента США. В МИД КНР назвали это дискриминационной практикой. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин заявила, что США ложно обвиняют Китай в скупке конфиденциальных данных американских граждан.