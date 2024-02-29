Москва, 29 февраля, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Предложения, которые озвучил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, крайне важны и влияют на будущие поколения. Такое мнение высказали гости международной выставки-форума «Россия», где транслировалось послание главы государства, сообщила ИА Регнум пресс-служба выставки.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию

В частности, один из гостей выставки Владимир Соколов подчеркнул важность нацпроекта «Семья». По его словам, это повысит благосостояние страны в целом.

«Благополучие в семье — это здоровые дети, это рост благосостояния самого региона, это высококвалифицированные рабочие руки. Здесь всё взаимосвязано — и поддержка семей, и поддержка образования, и поддержка здравоохранения. Сегодня президент говорил, что это целостная комплексная система, которая в принципе позволяет нам сделать грандиозные шаги вперёд. Это предложение той долгосрочной программы проектов, которые глава государства уже озвучивал в предыдущих посланиях. Очень хорошо, что эта политика продолжается и чётко поддерживается правительством и в первую очередь президентом», — подчеркнул он.

Государство строится с семьи, считает Ольга Медведева из Тулы. По её словам, дети, воспитанные в них, будут создавать нашу страну в будущем.

«Важно воспитывать патриотизм в семье, важно поддерживать рождение семьи, потому что это наше будущее, это наша рабочая сила. Это наши учёные, медики, это наши педагоги, деятели культуры. Это то поколение, которое будет работать на процветание нашей Родины, на укрепление обороноспособности, на то, чтобы наше государство стало ещё более цивилизованным, развитым, крепким, могущественным. Поэтому всё начинается с семьи. И самое главное у нас в стране — решение демографической проблемы, потому что мы попали в провал демографический и ориентация на крепкую многодетную семью — это самое, считаю, правильное направление государственной политики», — подчеркнула она.

Говоря об инициативе Владимира Путина построить дополнительно в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов, главный энергетик компании «Сибинтек» Арсен Галин отметил, что от этого зависит будущее России.

«Потому что для нас, для России, важны люди, которые останутся после нас — они первостепенна. Это важно, чтобы передать нашим будущим поколениям все знания, традиции и ценности. Они продолжат наш род», — сказал он.

Президент задаёт правильный вектор развития государства, считает Евгений Кучинский из Алтайского края. В частности, это касается развития малого и среднего предпринимательства — Владимир Путин предложил смягчить здесь налоговый режим и развивать индустриальные парки.

«Эти предложения несомненно станут элементом, который позволит еще больше улучшить условия развития предпринимательства и сделать более комфортными налоговые режимы, тем самым позволит достаточно широко легализовать трудовые отношения, увеличить поступления налоговые в бюджетную систему нашей страны, тем самым сделать наше государство еще лучше», — отметил он.

Дополнительное развитие экономике придаст и строительство новых дорог и аэропортов, добавил Кучинский. Она усилит связи между различными компаниями внутри страны — тем самым сделав Россию более самостоятельной.

Говоря о предложении президента создать условия для перехода участников СВО на госслужбу, Алексей Немытов из Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнул, что они обладают нужными качествами.

«Я сам госслужащий. Я скажу так, что если человек обладает волевыми качествами и умеет правильно организовывать процесс, то ему на госслужбе самое место. Прежде всего организаторские способности, способности терпеливо выполнять свою работу, потому что госслужба — это на самом деле нервная работа», — сказал он.

Программа развития производств, предложенная президентом, даст стране новые рабочие места, считает Максим Жуков из Херсона. Кроме того, это сделает многие товары доступнее для людей.

«Стратегия импортозамещения невозможна без создания своей промышленности. Сам я из Херсонской области, и, надеюсь, те программы, которые будут там открываться, та же промышленность, те же заводы — она позволит региону жить. До возвращения в Россию ничего там не развивалось, всё разграблено. Люди жили только для того, чтобы содержать какие-то другие регионы и чьи-то другие интересы», — отметил он.

Сотрудник стенда Волгоградской области Николай Иваненко назвал справедливым и нужным решение Владимира Путина разрешить пересдачу ЕГЭ по одному предмету для поступления в вуз в год написания экзамена. По его словам, это откроет новые перспективы для выпускников школ.

«Очень много ребят не имеют возможности поступить на те специальности, о которых они давно мечтали, в которых они могут оказаться компетентными, что самое важное, только из-за того, что им достался не тот вариант или, может быть, атмосфера была слишком тяжелой, потому что я своими глазами видел, как девушки во время экзаменов падают чуть ли не в обмороки буквально пачками. Разумеется, в такой атмосфере сдача экзаменов может быть невозможной, как мне кажется. Поэтому в дальнейшем взять и переписать, предоставить людям второй шанс — я считаю, что это правильная идея», — сказал Иваненко.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 29 февраля обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Мероприятие состоялось в Гостином дворе в Москве, на нём присутствовали члены правительства, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, представители общественности, военнослужащие. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут.

В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержка молодёжи. Глава государства также много говорил об участниках специальной военной операции на Украине. В частности, он отметил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране.

В ходе послания глава государства объявил о запуске пяти новых национальных проектов. Они получили названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Все новые проекты должны быть запущены до конца 2024 года, отметил президент.

Трансляция послания была организована в том числе на Международной выставке-форуме «Россия». В большом конференц-зале павильона № 75 ВДНХ послание президента смотрели сотни человек — гости, сотрудники и волонтёры выставки.