Москва, 29 февраля, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Актёр Павел Маркин скончался на 54-м году жизни. Об этом 29 февраля сообщил его коллега Александр Загоскин в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Александра Загоскина Актёр Павел Маркин

«Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи», — написал он, добавив, что похороны актёра состоялись только 29 февраля.

Загоскин не сообщил, с чем связана такая задержка между датой кончины и датой похорон Маркина, а также не уточнил причину вызова скорой помощи актёру.

Павел Маркин родился 30 сентября 1970 года в Москве и окончил актёрско-режиссёрское отделение Театра-школы Роллана Быкова в 1997 году. Он исполнил роли в более чем 70 фильмах.

Актёр дебютировал в фильме «ДМБ» в 2000 году и снимался в таких фильмах, как «Персона нон грата» (2005) и «Любовь и прочие глупости» (2010) и др., а также в сериалах «Моя прекрасная няня» (2005–2006), «Солдаты» (2011), «Реальные пацаны» (2013), «Мент в законе — 6» (2006) и др.