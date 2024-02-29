Жители Франции выступили против отправки западных военных на Украину
Опрос: 68% французов не одобрили слова Макрона об отправке военных на Украину
Париж, 29 февраля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Более половины опрошенных жителей Франции не одобрили позицию президента Эммануэля Макрона по возможности введения западных войск на Украину, следует из данных опроса Odoxa-Backbone Consulting, проведённого для французской газеты Le Figaro.
Макрон подвергся критике со стороны политического класса после того, как упомянул отправку западных военных на Украину.
Так, согласно опросу, 68% французов считают, что глава государства был неправ, демонстрируя подобную позицию. Согласились с французским лидером лишь 31% опрошенных граждан.
При этом конфликт на Украине по-прежнему беспокоит большинство французов (77%). Уровень обеспокоенности ситуацией, связанной с Украиной, почти такой же, как и в 2022 году (86%).
Кроме того, большинство жителей Франции (51%) предпочли бы, чтобы Франция сохранила нейтралитет в отношении ситуации на Украине, и 11% жителей рассматривают Москву в качестве союзника Парижа.
Опрос проводился онлайн среди 1005 жителей Франции старше 18 лет 28 и 29 февраля 2024 года.
Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже по Украине обсуждали возможность отправки западных военных в зону конфликта. Французский президент тогда подчеркнул, что единого мнения по этому вопросу не выработали.
После слов Макрона генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда европейских стран поспешили заявить об отсутствии планов отправлять войска на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил в этой связи, что предложение Макрона никто не поддержал.
Сам президент Франции 29 февраля заявил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину. Он подчеркнул, что взвесил и продумал свои слова.
Российская сторона неоднократно заявляла, что будет рассматривать подобный шаг как прямую эскалацию конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля заявила, что слова Макрона вызвали шок в странах НАТО. Дипломат напомнила, что в западных СМИ звучала версия о том, что Макрон мог сделать это заявление для того, чтобы оказать Вашингтону информационно-политическую помощь в условиях нежелания Белого дома продолжать финансировать киевский режим.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля также заявил о неизбежности прямого военного конфликта с НАТО в случае отправки западных военных на Украину.