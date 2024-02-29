Париж, 29 февраля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Более половины опрошенных жителей Франции не одобрили позицию президента Эммануэля Макрона по возможности введения западных войск на Украину, следует из данных опроса Odoxa-Backbone Consulting, проведённого для французской газеты Le Figaro.

Иван Шилов ИА Регнум

Макрон подвергся критике со стороны политического класса после того, как упомянул отправку западных военных на Украину.

Так, согласно опросу, 68% французов считают, что глава государства был неправ, демонстрируя подобную позицию. Согласились с французским лидером лишь 31% опрошенных граждан.

При этом конфликт на Украине по-прежнему беспокоит большинство французов (77%). Уровень обеспокоенности ситуацией, связанной с Украиной, почти такой же, как и в 2022 году (86%).

Кроме того, большинство жителей Франции (51%) предпочли бы, чтобы Франция сохранила нейтралитет в отношении ситуации на Украине, и 11% жителей рассматривают Москву в качестве союзника Парижа.

Опрос проводился онлайн среди 1005 жителей Франции старше 18 лет 28 и 29 февраля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже по Украине обсуждали возможность отправки западных военных в зону конфликта. Французский президент тогда подчеркнул, что единого мнения по этому вопросу не выработали.

После слов Макрона генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда европейских стран поспешили заявить об отсутствии планов отправлять войска на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил в этой связи, что предложение Макрона никто не поддержал.

Сам президент Франции 29 февраля заявил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину. Он подчеркнул, что взвесил и продумал свои слова.

Российская сторона неоднократно заявляла, что будет рассматривать подобный шаг как прямую эскалацию конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля заявила, что слова Макрона вызвали шок в странах НАТО. Дипломат напомнила, что в западных СМИ звучала версия о том, что Макрон мог сделать это заявление для того, чтобы оказать Вашингтону информационно-политическую помощь в условиях нежелания Белого дома продолжать финансировать киевский режим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля также заявил о неизбежности прямого военного конфликта с НАТО в случае отправки западных военных на Украину.