Киев, 29 февраля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Представлявшая Украину участница конкурса «Мисс Европа — 2024» Милена Мельничук на своих страницах в соцсетях пожаловалась на конкуренток из России и Белоруссии, а также на организаторов конкурса, которые, по её утверждению, поддерживали её конкуренток, принимая таким образом участие в заговоре.

соцсети

Мельничук, в частности, заявила, что её «заставляли» фотографироваться с представительницей России Розой Галиевой (которая и стала победительницей конкурса) и что сама Галиева якобы «пыталась сесть рядом» во время фотосессии, передаёт издание «Страна. ua».

Также представительница Украины обвинила дизайнеров конкурса, что те «специально» выдали ей и Галиевой одинаковые платья, а хореографа — в том, что тот постоянно ставил двух этих участниц рядом на сцене.

Кроме того, Мельничук заявила, что организаторы конкурса якобы врывались в её номер с угрозами и что Галиева заняла на конкурсе первое место, а представительница Белоруссии — третье только благодаря взяткам.

Ни одно из этих утверждений Мельничук не было подтверждено какими-либо доказательствами.

В свою очередь Галиева в разговоре с изданием «КП-Казань» сообщила, что некоторым другим участницам «не понравилось», что она представляет Россию, и что не все конкурсантки соглашались стоять рядом с ней на сцене.

«Я абсолютно никак на это не реагировала, не вступала ни в какие конфликты. Возможно, это и стало толчком к моей победе. Потому что жюри очень внимательно следило за девушками, а именно за тем, как они ведут себя в обществе», — сказала Галиева.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января российская теннисистка Влада Минчева и её соперница, представительница Украины Елизавета Котляр, пожали друг другу руки после матча первого круга Australian Open. Минчева выиграла матч со счётом 6:2, 6:4. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила смелость Котляр, выразив при этом уверенность, что на Украине теннисистку «загнобят». Отец Котляр позднее назвал действия своей дочери ошибочными и вызванными эмоциями.

В декабре 2023 года представляющая Украину теннисистка Марта Костюк отказалась от участия в финальном матче турнира во французском Бур-дё-Пеаж против российской спортсменки Мирры Андреевой. Пресс-служба соревнований сообщила, что Костюк приняла такое решение «из-за геополитической ситуации».