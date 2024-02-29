Москва, 29 февраля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Мужчина, находясь в автомобиле скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера на востоке Москве, сообщила 29 февраля пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, 28 февраля мужчина на почве внезапно возникшей неприязни выстрелил в автомобиле скорой помощи из травматического пистолета в область грудной клетки фельдшера. Умышленные преступные действия фигуранта были пресечены медицинской бригадой. Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

«Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сказано в сообщении.

В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК России, где следователи приступят к его допросу, уточнили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля около 21:00 в посёлке Востряково в Домодедово рядом с пунктом выдачи товаров маркетплейса двое мужчин ругались на почве личной неприязни. В ходе конфликта один из них выстрелил в оппонента из предмета, конструктивно схожего с сигнальным пистолетом. Потерпевший скончался на месте от ранения в области шеи. На следующий день злоумышленника задержали,

11 февраля в подмосковном Красногорске 53-летний мужчина выстрелил в свою супругу. Женщина смогла спасти себе жизнь, выхватив у него оружие.