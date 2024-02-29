Москва, 29 февраля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Российская актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова скончалась на 54-м году жизни. Об этом 29 февраля сообщило подмосковное учреждение «Содружество домов культуры», где актриса была руководителем театральной студии, во «ВКонтакте».

Кадр из к/ф «Ландыш серебристый-2» реж Тигран Кеосаян 2004г. Россия Актриса Дарья Вилкова-Гончарова

«Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова — сотрудник Автономного учреждения «Содружество домов культуры», руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прощания с актрисой и её отпевание состоится 1 марта в Звенигороде в Соборе Вознесения Господня. Причины смерти Вилковой-Гончаровой не уточняются.

Вилкова-Гончарова родилась 15 октября 1970 года и окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1994 году, после чего до работала в Московском театре «У Никитских ворот». Там она исполнила роли Галина в «Утиной охоте», Тамары Полуэктовой в «Романе о девочках» и леди Капулетти в «Ромео и Джульетте».

С 1995 года Гончарова занималась преподаванием актёрского мастерства, техники речи и публичных выступлений работала с дикторами на центральном телевидении, а также с бизнесменами и поступающими в театральные вузы. Созданное ею агентство работало с такими известными актёрами, как Сергей Никоненко, Екатерина Васильева, Ирина Муравьёва и др.

Также исполнила роли в фильмах, как «Ландыш серебристый-2» и «Звезда эпохи» (2005), и сериалах «Деффчонки» (2012-2018) и «На углу у Патриарших» (2003).