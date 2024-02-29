Ереван, 29 февраля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии. Об этом заявил председатель парламента республики Ален Симонян.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар, и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета. Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии», — рассказал Симонян журналистам.

С его слов, этот план якобы был сорван во время парламентских выборов в Армении 2021 году, когда действующее руководство страны смогло остаться при власти. Симонян подчеркнул, что тогда был расчёт на смену управленцев, а также на то, что новое руководство сочло бы вступление в СГ единственным решением проблем безопасности.

«Армянский народ в 2021 году решил геополитический вопрос, своим выбором сорвал большой геополитический план», — заявил спикер парламента.

При этом он уклонился от ответа на уточняющий вопрос журналистов, были ли предложения по вступлению в Союзное государство. Ален Симонян заявил, что не хотел бы говорить на эту тему, так как опасается, что его слова начнут опровергать. Однако добавил, что если сопоставить действия, то лично для него очевидно, что предложение было сделано.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 февраля Ален Симонян заявил, что Армения может задуматься о членстве в Европейском союзе и готова укреплять отношения с ЕС. При этом спикер парламента страны отметил, что дискуссии о вступлении в НАТО не было. Вместе с тем, он указал, что Ереван закупает оружие во всех «возможных местах», и добавил, что это никого не должно смущать.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила участие в ОДКБ, так как организация якобы не выполнила условия договора по отношению к армянской стороне. Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений от Армении о заморозке её членства.