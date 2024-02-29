Москва, 29 февраля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Серийные поставки пассажирских самолётов МС-21 начнутся в 2025–2026 годах, испытания будут проведены в максимально короткие сроки, но так, чтобы обеспечить безопасность будущих пассажиров, заявил 29 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Марина Лысцева/ТАСС

Журналисты спросили Чемезова, могут ли начаться серийные поставки этих самолётов уже в 2024 году.

«Нет, до конца года не будет. У нас испытания ещё не завершены. Как испытания завершим, по результатам сразу (начнутся поставки. — Прим. ред.). Мы всё-таки беспокоимся о безопасности всех нас, мы же летать будем на этих самолётах», — ответил глава «Ростеха».

Срок завершения испытаний пока не определён, добавил Чемезов.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило комплексную программу по расширению производства самолётов, двигателей и приборов и разрешило использовать для её финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей.

В феврале 2024 года на совещании по вопросам развития воздушных перевозок президент Владимир Путин заявил, что Россия способна выпускатьсовременную авиационную технику и авиапарк страны нужно обновлять именно таким образом. Российские самолёты должны соответствовать высоким требованиями по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке, подчеркнул глава государства.

29 февраля в послании Федеральному собранию президент заявил, что в следующие шесть лет России предстоит модернизировать не менее 75 аэропортов, а также повысить доступность авиаперелётов для граждан страны. Он также поручил модернизировать воздушный парк российских авиакомпаний, отметив, что сделать это за счёт отечественных самолётов является сложной задачей, поскольку до введения западных санкций Россия покупала за границей «слишком много» лайнеров.