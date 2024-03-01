Москва, 1 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Достижение подлинного суверенитета Африки — важный и уже абсолютно необратимый процесс на континенте. Об этом заявил президент РОО «Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной Республикой Танзания», член генерального совета «Деловой России» Юрий Коробов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина.

Общество дружбы с Танзанией Юрий Коробов

Напомним, выступая 29 февраля с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин отметил, что к построению отношений с Россией активно присоединяются все новые и новые государства. «Сегодня позитивно развивает диалог России с АСЕАН, Африкой и Арабскими странами, — подчеркнул он. — Настоящим прорывом стал Саммит Россия-Африка в 2023 году». Как заявил глава государства, Африканский континент все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. И Россия искренне поддерживает эти устремления.

«Суверенитет такого уровня позволит странам Африки строить свою внутреннюю и внешнюю политику исключительно в интересах своего народа и собственной экономики, а не в угоду странам и крупным корпорациям с ярко выраженными колониальными претензиями», — уверен Юрий Коробов. По его мнению, крайне важно, что все больше жителей Африканского континента стремятся разговаривать на свободном языке Африки — суахили.

Развитие российско-африканских отношений последние несколько лет ярко демонстрирует, что наша страна не стремится установить в Африке и на Ближнем Востоке собственной гегемонии, отметил Коробов. Россия, по его словам, нацелена в первую очередь на укрепление и развитие крепких партнерских отношений, сотрудничества на равных.

Общество дружбы с Танзанией Юрий Коробов и президент НГО «Неотложные проблемы пан-африканизма» Кеми Себа

«Растет доля присутствия компаний Африканского континента в странах БРИКС, и не только, — отметил президент Общества дружбы с Танзанией. — Товарооборот с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии, как и интерес к созданию совместных предприятий с государственным участием стран Африки».

Эксперт подчеркнул, что позитивным направлением является построение странами Африки стратегических планов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на уменьшение сырьевого экспорта в зависимости от внешнего спроса на ресурсы. Многие африканские страны начинают открывать для себя внутреннюю кооперацию, которая в итоге позволит занять существенную долю рынка и внутри континента, и за его пределами.

Такая позитивная тенденция развивается с участием России, подчеркивает Юрий Коробов. Кроме того, огромную роль играет просветительская работа российских дипломатов, общественных и деловых объединений, направленная на неискаженную презентацию реальных намерений России на международной арене, отличную от версий западных СМИ.

«Я уверен, что в ближайшие 20 лет мир увидит совершенно иной Африканский континент, который, благодаря достигнутому подлинному суверенитету, решит все свои внутренние проблемы, а качество жизни африканского народа выйдет на гораздо более высокий уровень. Совсем скоро уже никто не посмеет вести переговоры с Африкой свысока, а не как с равными партнерами», — подытожил президент Общества дружбы с Танзанией.