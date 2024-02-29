* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 29 февраля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс главаря воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили в перечень террористов и экстремистов.

macnhovetc Мамука (Ушанги) Мамулашвили (включен в перечень террористов и экстремистов)

Обновлённая версия соответствующей базы данных ведомства была опубликована 29 февраля.

«Мамулашвили Ушанги Зурабович, 22.04.1978 г. р., г. Тбилиси Грузинской ССР», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Мамулашвили по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды по признакам расы, национальности и другим. Заочно арестованный, известный как Мамука Мамулашвили, был объявлен в федеральный и международный розыск.

Следственный комитет в июле 2023 года заочно привлёк к уголовной ответственности Мамулашвили, который в 2014 году вербовал наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе карательной акции киевской армии в Донбассе. Из числа «грузинского легиона» к уголовной ответственности было привлечено более 70 человек.

Также 29 февраля Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов обвиняемую в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк. Кроме того, в перечень был включён другой причастный к убийству Дугиной — гражданин Украины Богдан Цыганенко, который, по данным следствия, обеспечил Вовк поддельными документами и автомобильными номерами.