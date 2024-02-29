Москва, 29 февраля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Главному редактору «Новой газеты» Сергею Соколову грозит штраф по статье о дискредитации российской армии, сообщили 29 февраля в пресс-службе Перовского суда Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

В суде уточнили, что Соколов проходит по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, поддержания международного мира и безопасности). По этой статье гражданам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а должностным лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Поводом для дела в отношении главреда «Новой газеты» послужило то, что в декабре 2013 года он разместил в Telegram-канале издания материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий ВС РФ.

Московская редакция «Новой газеты» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после второго письменного предупреждения Роскомнадзора. Основанием для его вынесения послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание об организации, включённой в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Тверском суде Москвы информировали, что Следственный комитет России потребовал заочно арестовать блогера, экс-футболиста Евгения Савина, обвиняемого в дискредитации Вооружённых сил России. Причиной стали высказывания блогера, сделанные в интервью Ксении Собчак, в ходе которого Савин, по мнению экспертов-криминалистов из МВД, негативно высказался о ВС РФ.

В этот же день сообщалось, что СК расследует дело после того, как владелица двух кофеен в Люберцах отказалась обслуживать участников спецоперации. После общественного резонанса хозяйку двух кофеен оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Также против девушки завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ).