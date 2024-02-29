Москва, 29 февраля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Центробанк рекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровой валюты. Об этом говорится пресс-релизе регулятора.

Иван Шилов ИА Регнум

«Операции с цифровыми валютами и связанными с ними инструментами сопряжены с рисками для благосостояния граждан, а также с вовлечением их в противоправную деятельность. Регулятор разработал рекомендации, направленные на снижение таких рисков для клиентов банков и других финансовых организаций», — сказано в сообщении ЦБ.

Вместе с тем в Банке России рекомендовали финансовым организациям не рекламировать услуги по операциям с цифровыми валютами.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на уральском форуме по кибербезопасности в финансах сообщила, что, по статистике Банка России, каждый четвёртый рубль, похищенный мошенниками, — это заёмные средства.

Среди главных задач регулятора на этот год она назвала борьбу с кредитным мошенничеством, где сейчас нет системных барьеров.

На форуме Набиуллина также добавила, что Центральный банк России для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений.

До этого, 13 февраля, в ЦБ сообщили, что российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей. Однако киберпреступникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. В общем счёте они смогли украсть 15,8 млрд рублей. В финансовом ведомстве обратили внимание на то, что одной из возможных причин стали более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.