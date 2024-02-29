Москва, 29 февраля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Обновление для смартфонов, выпущенное компанией Xiaomi, приводит к сбоям в работе устройств у пользователей по всему миру, сообщил 29 февраля профильный Telegram-канал Wylsacom Red.

ТАСС/ Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire

По этим данным, последнее обновление MIUI 14 и HyperOS имеет обновлённую шторку быстрого доступа, из-за чего после установки обновления смартфоны перестают работать, входя в режим постоянной перезагрузки.

Чтобы восстановить работоспособность гаджета, необходимо выполнить полный сброс настроек, но тогда все данные владельца, в том числе загруженные приложения, фотографии и видео, будут удалены, отметили эксперты.

Xiaomi пока не комментировала ситуацию, хотя, по сообщениям пользователей, обновление уже отозвано, указали также авторы. Они рекомендовали владельцам смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco отключить автоматическое обновление гаджетов.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ ранее сообщило, что контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным программным обеспечением (ПО) тысяч смартфонов марки Apple. Заражению подверглись российские абоненты, а также зарубежные номера и абоненты, использующие sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в РФ. Мобильные устройства работали с аномальными сбоями, которые были обусловлены вредоносным ПО. ФСБ заявила, что полученная информация указывает на тесное сотрудничество Apple с разведкой США.

Чтобы защитить данные, хранящиеся в смартфонах, необходимо соблюдать традиционную цифровую гигиену и сохранять разумную подозрительность по отношению к неизвестным сайтам, ресурсам и сообщениям, отмечал в беседе с ИА Регнум директор компании «IТ-Резерв» Павел Мясоедов.