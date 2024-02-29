Колумбус, США, 29 февраля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Разрушительный торнадо обрушился на авиабазу ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба командования базы.

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В сообщении, которое привёл «Интерфакс», отмечается, что в результате этого получили серьёзные повреждения объекты авиабазы и находящийся на её территории Национальный музей ВВС, являющийся самым крупным в мире музеем военной авиации. В нём в ангарах и под открытым небом демонстрируются сотни самолетов и космических аппаратов.

По словам командира авиабазы Трэвиса Понда, в данный момент ведётся разбор завалов, расчистка дорог от упавших деревьев и оценка полученного ущерба. О пострадавших не сообщается.

«Наша первоначальная задача сейчас — оценка безопасности и ущерба. Я не могу не похвалиться нашими силами безопасности, пожарной службой и летчиками-строителями за их быстрое реагирование и усердную работу по оценке ущерба и определению путей для скорейшего восстановления операций (на базе)», — заявил Пондс.

На выложенных в Сеть фотографиях запечатлены повреждения различных самолетов, ангаров, зданий и сооружений, включая музея и исследовательской лаборатории американских ВВС.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января в интернете опубликовали кадры мощного торнадо, который прошёл по курортному городу Форт-Лодердейл во Флориде. В результате стихийного бедствия получили повреждения линии электропередачи и пришвартованные в порту яхты и лодки. Никто из людей не пострадал.

Вечером 9 декабря 2023 года на города Нэшвилл и Кларксвилл в штате Теннесси обрушились сразу несколько торнадо. Как сообщал телеканал NBC, из-за удара стихии погибли не менее шесть человек и ещё 23 пострадали. В Нэшвилле из-за торнадо свыше 70 тысяч человек остались без света.