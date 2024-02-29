Екатеринбург, 29 февраля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Штурмовик из рабочего района в Екатеринбурге с позывным Рокер и его группа пять дней провели в тылу украинских солдат, оказавшись отрезанными от подразделения Вооружённых сил России во время штурма Авдеевки. О том, как он смог выжить, военный рассказал порталу URA.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наше подразделение взяло только самое необходимое, чтобы войти и закрепиться. Для колонны, которая заходила в Авдеевку, организовали коридор, а дальше мы должны были действовать по своим задачам. Но не всё пошло по плану», — рассказал военный о начале операции.

В суматохе сражения боевая машина пехоты (БМП), на которой находился Рокер, повернула не туда. Она на 200 метров заехала на территорию противника, пояснил он.

Группу обнаружили ВСУ и открыли по ней огонь, говорится в материале. Со слов бойца, в них попали из гранатомёта, машина провалилась в гигантскую воронку и заглохла.

«Воронка была заполнена ледяной водой, там ещё плавал кусок «айсберга», и мы оказались по пояс в ледяной жиже. Выбираться было тяжело, края осыпались»,— вспомнил Рокер.

Но выбраться удалось, продолжил военный. Бригада забежала в ближайший дом, где смогла укрыться от неприятеля группа солдат из другой боевой машины, уточнил он. Все они оказались отрезанными от основной части ВС РФ.

Бойцы из обоих групп собрались в одной части обстреливаемого здания и начали придумывать план дальнейших действий, говорится в материале. В это время ВСУ отправились добивать уцелевший российский десант, вспомнил о тех событиях военный. Самого Рокера от огня противника заслонил другой боец. Он и ещё трое парней погибли. Екатеринбуржец рассказал, что тогда решил принять командование на себя.

Российским бойцам удалось выйти на радиосвязь с ВС РФ. Сначала они думали, что вокруг только свои и получили приказ двигаться от дома к дому в поисках другой штурмовой группы, продолжил он. Во время вылазки над ними стали летать дроны.

«Мы вернулись, решили не искушать судьбу, и не зря: оказалось, что мы шли вглубь территории противника. Стало понятно, что наша задача — сидеть тихо, чтобы никто нас не замечал», — объяснил боец.

С его слов, в своем ненадёжном укрытии они закрыли окна, вынули один кирпич, чтобы сделать отверстие для наблюдения. За припасами делали вылазки к БМП.

«Наш рацион в сутки составляла треть «Сникерса», галета, вода и горячий чай раз в день», — рассказал Рокер.

Между выжившей группой и основной частью российских войск было 200 метров, а ВСУ находились в пяти метрах за забором, пояснил боец.

По разработанному плану группа Рокера должна была ждать наката от российских военных, главной задачей которых было продвинуться вперёд и вытеснить противника, говорится в статье.

«В это время мы распределили группу, оружие и пошли на прорыв. Я шёл первый, за мной ещё двое — пулеметчик и механик-водитель. Группу замыкали раненые, и двое бойцов, которые прикрывали», — пояснил боец.

Они побежали к зданию противника, когда по ним начали стрелять в упор, вспомнил Рокер.

«Я пробегаю, пулемётчик за мной бежит, спотыкается, теряет пулемёт, но по нему не попало. А механик не добежал — получил очередь», — рассказал солдат.

Из всей группы в живых осталось только двое. Но около укрытия бойцы наткнулись на ещё одного российского военного. Штурм они продолжили втроём. В итоге небольшой группе удалось загнать неприятеля на второй этаж здания, уточнил боец из Екатеринбурга.

«Потом нам показалось, что к противнику пришла подмога, и мы начали постепенно отходить, а этот третий остался заговаривать вэсэушника», — пояснил солдат.

В это время Рокер из сломанных и разряженных радиостанций соорудил одну рабочую и вышел на связь со своими. Ему сказали, что будет ещё один накат и приказали ждать, говорится в материале.

«Мы стали ждать в смотровой яме. Старались не спать, чтобы не храпеть — иначе враг бы нас даже в гараже услышал», — рассказал об этом моменте Рокер.

На следующее утро, когда основная часть штурмовиков пошла в наступление, гараж екатеринбуржца и его напарника оказались под перекрёстным огнем. Он пояснил: чтобы случайно не пристрелили свои, просунул красную повязку в дульный тормоз автомата и начал им размахивать.

«И наконец-то они заметили, даже узнали меня! Вижу, они выкидывают из дома дым, чтобы мы могли к своим пройти. Шашка разгорается, вокруг пелена, мы проскочили простреливаемое пространство и забежали в их дом! Они нас встречают — такой радости мы не испытывали никогда!» — рассказал о самом долгожданном часе штурмовик.

Оставшуюся часть группы, включая раненых, тоже вытащили из их укрытия. Все они были живы, пояснил боец.

После окончательной зачистки позиций противника штурмовики смогли дойти до вокзала и поднять над ним российский флаг, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, выживавший 10 дней в поле боец ВС РФ с позывным Бабка рассказал, как ему помог военный ВСУ. Это произошло на артёмовском направлении специальной военной операции. Он пояснил, что, когда был ранен, украинец его перебинтовал, а сам до эвакуации не дожил. Бабка пояснил, что всё это время держался только на снеге, то есть кроме него ничего не ел, так как припасов съестного с собой не было. После всего пережитого раненый боец похудел на 20 килограмм и был эвакуирован в военный госпиталь, где получил всю необходимую помощь. Его состояние врачи оценили как среднетяжёлое, но стабильное. Помимо осколочных ранений спины, поясницы и ягодиц, Алексей получил обморожение обеих ног.