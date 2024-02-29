Вашингтон, 29 февраля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Из-за украинского конфликта танки могут устареть и исчезнуть как вид оружия. Об этом 29 февраля написал американский журнал Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум

«Похоже, достаточное количество FPV-дронов может уничтожить всё», — отмечается в публикации.

Конфликт на Украине показал, что беспилотники, в первую очередь FPV-дроны, оказались крайне опасным оружием, которое может уничтожить западные танки с самой лучшей броней, и их недавней жертвой стал американский Abrams, отметит автор статьи.

По его словам, операторам современных танков уже приходится постоянно менять стратегии и адаптироваться к новым видам противотанкового оружия, однако дроны могут стать для них непреодолимым вооружением.

«При этом дроны быстро развиваются, и БПЛА следующего года могут быть ещё более смертельными, чем используемые сейчас», — добавил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля в Сети появились кадры первого подбитого американского танка. Abrams поразили и обездвижили FPV-дроном и добили выстрелом из гранатомёта в районе Авдеевки (ДНР).

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 февраля подтвердил, что американский танк уничтожили в зоне СВО. Он уточнил, что российские военные также заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении.

Один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский 10 февраля заявил, что анализ опыта СВО показал, что современный танк начал терять свою роль на поле боя, а потому его нужно доработать для сохранения главных функций этой боевой машины. По его словам, танк нужно защищать от малых беспилотников противника, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов, а также кардинально решить проблемы противоминной защиты танка и преодоления минных полей.