Москва, 29 февраля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Комплекс инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию, даст импульс для роста внутри сектора МСП. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Послание Владимира Путина Федеральному собранию

«То, о чем говорил президент в своем послании, в том числе амнистия для некрупных компаний, которые использовали методы налоговой оптимизации, станет для предпринимателей своего рода вторым шансом — для наведения порядка в делах и повышения устойчивости бизнеса. Важен также и тот момент, что после выхода из тени для таких компаний не будет пересчета налогов и штрафов — этого потребовал президент. Но не просто так: предприниматели должны отказаться от «притворного» дробления бизнеса и начать работать в белую. Самое главное, чтобы были честные и понятные критерии и под них смогло попасть как можно больше предпринимателей», — заявил Исаевич.

Он отметил, что УСН — очень популярный налоговый режим среди микро− и малых предприятий. И процесс перехода с «упрощенки» должен проходить плавно и последовательно. Это, по словам Исаевича, снизит шоки роста, с которыми сталкивается большинство малых компаний, а также поможет поддержать бизнес, который хочет расти и развиваться в правовом поле. Этому же будет способствовать и озвученная инициатива, позволяющая некрупному бизнесу раз в 5 лет брать кредитные каникулы на полгода без ущерба для кредитного рейтинга.

Кроме того, по мнению Исаевича, очень важно заявление президента об увеличении числа высокотехнологичных проектов. «Рассчитываем, что этот результат будет обеспечен в том числе за счет роста таких компаний. Уже сейчас правительством реализуется ряд мер по поддержке малых технологических компаний (МТК). В частности, реализуется специальная льготная программа для поддержки по ставке 3%», — отметил глава Корпорации МСП.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут.