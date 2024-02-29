Москва, 29 февраля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года, следует из постановления кабинета министров.

Валентина Певцова/ТАСС

«Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода — с 1 марта по 31 августа», — говорится в документе.

Запрет не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства — члены Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Одновременно с этим правительство увеличивает минимальный объём продажи дизеля на бирже с существующих 12,5% до 16%. Такой подход позволит повысить гарантированный объём предложения топлива на биржевых торгах, а также увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Как сообщало 27 февраля ИА Регнум, автором инициативы ввести временный запрет на экспорт бензина выступил вице-премьер Александр Новак. Меру связали с наступлением сезона повышенного спроса на топливо. В этой связи Новак рекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке. Отмечалось, что данные ограничения не коснутся уже согласованных поставок в Узбекистан, Монголию, Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС.

Временный запрет на экспорт топлива Россия ввела 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. С начала действия запрета на экспорт биржевые оптовые цены на бензин существенно снизились.

В декабре 2023 года кабмин продлил до 31 декабря 2025 года запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз.