Киев, 29 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы властей Киева, чтобы манипулировать обществом и дискредитировать местную власть. Об этом 29 февраля заявил мэр города Виталий Кличко.

Hendrik Schmidt/Global Look Press Виталий Кличко

«Внутри страны, к сожалению, продолжается политическая борьба. Я считаю, что следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть», — приводит слова Кличко пресс-служба городской администрации.

Он добавил, что уже несколько лет украинские депутаты не могут принять ряд законопроектов, важных для развития Киева.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что парламент создал временную комиссию по расследованию работы властей Киева.

Как сообщало ИА Регнум, Кличко заявил, что Украина отдаляется от демократических принципов, за которые она должна бороться, и движется в неправильном направлении, становясь всё более автократичной. По его мнению, руководство страны, не скрывая, оказывает давление на тех, кто позволяет критиковать главу киевского режима Владимира Зеленского, в частности на журналистов.