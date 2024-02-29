Вашингтон, 29 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Противоспутниковые средства России представляют собой угрозу национальной безопасности США, заявил 29 февраля глава Космического командования американской армии Стивен Уайтинг.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Несмотря на проведение специальной военной операции на Украине и введённые Западом экономические санкции, Россия продолжает развивать комплекс противоспутникового оружия, сказал Уайтинг на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооружённых сил.

«Потенциал России по борьбе со спутниками представляет собой реальную угрозу для космической сферы, нашей национальной безопасности и способности командования решительно реагировать для защиты наших интересов и интересов наших союзников и партнёров», — заявил Уайтинг.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля обозреватели агентства Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники написали: власти США уверены, что Россия может развернуть в космосе ядерное оружие уже в 2024 году. В публикации отмечалось, что Вашингтон в связи с этим предупредил своих союзников. Позднее президент США Джозеф Байден выступил с утверждением, что Москва создаёт противоспутниковое космическое оружие, не представляющее прямой угрозы для жизни людей.

Россия всегда выступала против милитаризации космоса и тем более размещения в нём ядерного оружия и не делает в космосе ничего, что не делали бы другие страны, заявил 20 февраля президент Владимир Путин.

Звучащие на Западе заявления о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе являются вбросом с целью втянуть Москву в переговоры по Украине на своих условиях, заявил президент 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию.