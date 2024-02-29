Бангкок, 29 февраля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В Таиланде статуя Будды пронзила грудь 49-летнему мужчине, напавшему на монаха и устроившему в храме погром, сообщил The Thaiger.

Martin Bertrand/Global Look Press

Трагический случай произошёл в провинции Чонбури 27 февраля. Местные жители обратились в полицию и рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина, вероятно находившийся под действием наркотических веществ, напал на монаха в буддийском храме. По словам местных жителей, нападавший был приятелем монаха и несколько дней прожил при храме.

После нападения на монаха мужчина заперся в главном зале святилища и начал разрушать там статуи. Полицейские позднее нашли его тело на полу, часть статуи Будды пронзила мужчине грудь. Медики не смогли оказать помощь пострадавшему и тот скончался. Местные жители решили, что смерть, по-видимому, стала быстрым результатом кармы, постигшей преступника.

Полиция полагает, что преступник пытался забраться на самую большую статую в храме, однако случайно поскользнулся и упал на заостренную часть статуи Будды.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в Паттайе погибла россиянка, упав из окна на седьмом этаже. Она находилась в тот момент вместе с другом, который заявил, что женщина выпала случайно.

В январе 2024 года турист из России погиб в Таиланде в результате падения с высоты. Мужчину нашли на лужайке в кондоминиуме Laguna Beach.

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