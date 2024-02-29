Москва, 29 февраля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Министерство финансов совместно с депутатами Госдумы и представителями бизнеса будет работать над созданием более справедливой системы налогообложения, сообщил 29 февраля журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Елена Афонина/ТАСС

Так он прокомментировал заявления президента Владимира Путина, который в своём послании Федеральному собранию призвал сделать фискальную систему более справедливой, а также после внесения в систему поправок не менять её основные параметры до 2030 года.

Предложения по данному вопросу будут представлены в правительство, а затем в парламент до конца 2024 года, сказал Силуанов.

«О чём говорил президент? Он говорил о том, что необходимо сделать более справедливым налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями, есть законодательная инициатива по этому вопросу, будем работать и с бизнесом», — отметил министр.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент в своём послании заявил, что государством на ближайшие годы запланированы масштабные инвестиции в социальную сферу, науку, демографию, развитие инфраструктуры. Налоговая система должна обеспечить поступление средств для реализации всех этих программ, в связи с чем её следует модернизировать, сказал Владимир Путин.

Глава государства предложил снизить налоговую нагрузку на семьи, стимулировать бизнес, который вкладывается в инфраструктурные проекты, и одновременно «закрыть лазейки» для тех, кто не платит налоги.

В августе 2023 года Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. В частности, закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

В ноябре 2023 года правительство России доработало законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Он призван закрыть некоторые лазейки по уклонению от уплаты налогов, в том числе ужесточить контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми предприятиями.