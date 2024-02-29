Вашингтон, 29 февраля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Февраль 2024 года стал худшим месяцем в политической карьере президента США Джо Байдена. Об этом написал американский журнал Newsweek.

AP/TASS Президент США Джо Байден

«Байден находится в очень сложном положении в преддверии выборов в 2024 году», — заявил политический аналитик Стив Митчелл.

По словам политолога Джона Питни, февраль для Байдена был трудным месяцем, а его единственным утешением является то, что у экс-президента Дональда Трампа он тоже был тяжёлым.

Издание обращает внимание, что на Байдена обрушилось множество проблем, в том числе разоблачительный отчёт о его умственных способностях, давление республиканцев по вопросам иммиграции и безопасности границ, а также опросы общественного мнения.

Отмечается, что текущие прогнозы RealClearPolitics показывают, что Трамп опережает Байдена на два процентных пункта.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 28 февраля заявила, что медицинское обследование 81-летнего Байдена не определяло его умственные способности. По её словам, врач установил, что такая оценка не нужна.

Ранее Байден проходил очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, осмотр продолжался почти 2,5 часа. Байден заявил, что у него всё замечательно, врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.

В свою очередь, Трамп в ходе выступления 23 февраля на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина) заявил, что Байден может «не дотянуть» до ноябрьских выборов. По мнению Трампа, с Байденом может произойти что угодно ещё до начала выборов, поскольку состояние здоровья действующего главы государства вызывает серьёзные опасения.