Воронеж, 29 февраля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В Воронеже начал работу специализированный центр банковского сопровождения контрактов Газпромбанка. Центр сосредоточится на поддержке инвестиционных проектов в Центральном федеральном округе. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов и представители крупнейших компаний региона.

Газпромбанк

Ключевая задача нового центра — обеспечение высокого уровня транспарентности при реализации инвестиционных проектов и повышение эффективности в работе с контрагентами. Центр в Воронеже стал седьмым региональным офисом с фокусом на банковское сопровождение контрактов. Аналогичные офисы уже действуют в ключевых городах федеральных округов.

Центр в Воронеже будет отвечать за поддержку проектов в 16 субъектах РФ: Воронежской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Банковское сопровождение обеспечивает контроль за целевым использованием средств, прозрачность расчетов и доведение денежных средств до конечного исполнителя работ. Также оно позволяет оптимизировать авансовую политику и ценообразование. Высокий уровень автоматизации дает возможность гибко подходить к каждому проекту и настроить систему отчетности под запрос заказчика.

«Сегодня мы расширили наше территориальное присутствие в Центральном федеральном округе. Подразделение в Воронеже будет заниматься сопровождением самого густонаселенного округа страны с большим количеством социально значимых инициатив», — сказал первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников. По его словам, текущий пул контрактов в ЦФО позволяет сказать, что новый центр будет востребован как среди госзаказчиков, так и у бизнес-сообщества. «Теперь наши профильные центры покрывают все федеральные округа, что позволяет нам усилить поддержку инвестиционных проектов в любой точке страны», — добавил Олег Мельников.

«Открытие центра позволит нам расширить возможности нашего региона с точки зрения применения инструментов банковского сопровождения контрактов», — заявил заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов. Он подчеркнул, что этот механизм обеспечивает системный подход к контролю за бюджетными средствами, а также мониторинг всех процессов. «Еще одним перспективным направлением сотрудничества, на наш взгляд, может стать участие банка в программе комплексного развития территорий», — заключил Константин Кузнецов.

Газпромбанк развивает механизм банковского сопровождения контрактов уже на протяжении десяти лет. В 2024 году портфель контрактов на банковском сопровождении достиг 18 трлн рублей.