Ереван, 29 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Армения может задуматься о членстве в Европейском союзе и готова укреплять отношения с объединением. Об этом 29 февраля заявил на брифинге спикер парламента республики Ален Симонян.

Иван Шилов ИА Регнум

«Никакой дискуссии о НАТО не было, мы и внутри нашей команды не обсуждали такое. Что касается Евросоюза, то это не военный союз, мы готовы укреплять отношения», — сказал он.

По словам Симоняна, Ереван закупает оружие во всех «возможных местах» и это никого не должно смущать.

Спикер парламента республики уточнил, что властям Армении также стоит задумываться о возможности получения статуса кандидата в члены ЕС.

«Я не хочу торопиться, не хочу, чтобы получилось так, что мы делаем какой-то односторонний шаг. По нашим показателям, у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС. Нам следует думать в этом направлении, но не нужно спешить и делать резкие шаги», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила участие в ОДКБ, так как организация якобы не выполнила условия договора по отношению в армянской стороне. Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений от Армении о заморозке её членства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля уточнил, что заморозки участия в ОДКБ де-юре не существует. Представитель Кремля уточнил, что Москва продолжает поддерживать контакты с Ереваном по линии организации для прояснения вопроса о членстве Армении в организации.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев 28 февраля заявил ИА Регнум, что власти Армении ищут каких-то новых партнёров в сфере безопасности. По его словам, именно поэтому Ереван всячески пытается испортить отношения с Москвой.