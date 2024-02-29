Москва, 29 февраля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Передовые отечественные ядерные ракетные комплексы «Буревестник», «Посейдон» и «Авангард», которые упомянул 29 февраля в своём послании президент России Владимир Путин, являются непревзойдёнными инструментами сдерживания любого противника. В совокупности с другими системами они составляют грозную ядерную триаду страны, заявил ИА Регнум военный эксперт Виктор Литовкин.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская ядерная триада — это наземные, морские и авиационные стратегические ракетные комплексы, напомнил он. Это мощный ракетный потенциал, способный бросить вызов любому противнику страны на земном шаре.

«Буревестник» — это крылатая ракета почти неограниченного срока действия с ядерной боеголовкой.

«У неё ядерный двигатель, который позволяет ей находиться в воздухе или в безвоздушном пространстве годами, то есть фактически неограниченное время, согласно заданной программе, — рассказал собеседник ИА Регнум. — Будет ли она приспособлена для запуска с ТУ-160, ТУ-95, какого-нибудь другого летательного аппарата или он будет запускаться с земли, пока не известно».

В ходе послания 29 февраля президент упомянул также морской аналог «Буревестника», «Посейдон», заметил эксперт. По сути это торпеда, которая, как и «Буревестник», обладает ядерной боеголовкой, ядерным двигателем и может неограниченно долго находиться в океане. Способна передвигаться под водой с беспрецедентной скоростью — до 150 километров в час. Может менять глубины погружения. Предельная глубина — километр.

«Может быть доставлена в какую-нибудь бухту у берегов вражеского государства, лечь там на дно и лежать до поры, пока её не приведут в действие, — пояснил Литовкин. — И тогда поднимется гигантское цунами, высотой до 500 метров, которое смоет всё, что находится поблизости в радиусе сто-двести километров, в зависимости от рельефа».

У России уже существуют и носители для «Посейдонов», уточнил эксперт. Подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск», по его словам, способны нести по шесть таких торпед.

«Лодка выпустит «Посейдон» и уйдёт, а торпеда отправится дальше сама согласно заложенной в ней программе», — пояснил Литовкин.

Отдельного внимания заслуживает гиперзвуковой блок «Авангард», который также упомянул в ходе выступления Путин. Специальная жидкостная ракета-носитель способна разогнать этот блок с боеголовкой, чья мощность достигает мегатонны, до скорости 27 махов, то есть в 27 раз быстрее скорости звука. Перехватить «Авангард» невозможно, убеждён Литовкин. Сейчас на боевом дежурстве, по его словам, стоят уже два полка этой ракетной системы.

«Площадь поражения при этом огромная, может различаться в зависимости от рельефа местности, но мало в любом случае не покажется», — резюмировал эксперт.

Президент России в своём послании Федеральному собранию 29 февраля указал на полную готовность к применению стоящих на боевом дежурстве отечественных стратегических ядерных сил. Путин отдельно рассказал, что завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Также он упомянул гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард».

При этом Россия не планирует ни на кого нападать, заверил Путин в ходе послания. Запад сам спровоцировал конфликты по всему миру. «Несут бред, что мы собираемся напасть на Европу», — сказал глава государства.

Наоборот, напомнил он: на Западе сейчас выбирают цели для нанесения ударов по России, стараясь выбирать наиболее эффективные средства поражения. И именно западный блок НАТО неоднократно расширялся на Восток.