Зверево, Ростовская область, 29 февраля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. В одной из квартир в городе Зверево Ростовской области найдены тела двоих мужчин с выраженными гнилостными изменениями, Следственный комитет проводит проверку по данному факту, сообщила пресс-служба областного управления СК 29 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительным данным, погибли владелец квартиры, в которой были найдены тела, и его сын, сказано в сообщении.

«В следственный отдел по городу Красный Сулин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир, расположенных в г. Зверево, тел двух мужчин с выраженными гнилостными изменениями. По предварительным данным, погибшими являются хозяин квартиры и его сын», — заявила пресс-служба.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли предметы, представляющие интерес для следствия. Назначено проведение медицинских, молекулярно-генетических и других судебных экспертиз. Кроме того, следователи запросили у профильных органов информацию о семье владельца квартиры.

По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело, добавила пресс-служба.

Местное издание DonDay ранее сообщило, что правоохранителей вызвали жители соседних квартир, которые почувствовали характерный резкий запах. По этим данным, в середине комнаты был обнаружен импровизированный склеп из гипсокартона, залитый бетоном, в котором были замурованы тела двух мужчин. Предполагается, что тела находились в квартире на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2023 года в квартире на юге Москвы обнаружили тело женщины 1942 года рождения, предположительно, умершей шестью годами ранее. Соседи скончавшейся рассказали, что женщина вела закрытый образ жизни и редко общалась с кем-либо.

Также в марте 2023 года сообщалось, что во время подготовки к сносу одного из домов в поселении Мосрентген в Новомосковском административном округе Москвы были найдены мумифицированные тела двух женщин. По оценкам специалистов, смерть наступила более полугода назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.