Москва, 29 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Число многодетных семей в Москве за последние 10 лет увеличилось в три тара. Сейчас их уже более 200 тыс., сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина на официальном сайте.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«В столице проживают более 2,4 млн детей, а количество многодетных семей за последние 10 лет выросло почти в три раза. Их уже более 200 тыс.», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что с 1 января пособия и социальные выплаты проиндексировали в очередной раз. Также москвичи могут получать нематериальную помощь в зависимости от жизненной ситуации.

«Многодетным семьям в Москве уделяется особое внимание. Помимо выплат они получают скидки и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку школьной формы, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатную парковку», — следует из текста.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 29 февраля поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. В этой связи глава государства добавил, что РФ будет принимать дополнительные меры для повышения качества жизни семей. Путин назвал поддержку семей с детьми фундаментом. Как подчеркнул российский лидер, большая семья должна стать нормой и ориентиром.

Также Владимир Путин заявил, что в стране продолжается работа по сокращению числа бедных семей. Он отметил что среди многодетных семей в стране уровень бедности доходит до 30%, и назвал это острой проблемой. При этом глава государства отметил, что по сравнению с 2004 годом ситуация кардинально изменилась. Тогда в стране за чертой бедности жили 40 млн человек. В 2023 году эта цифра снизилась до 13 млн человек, пояснил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что и это тоже много, но меры принимаются. Он напомнил о введении единого ежемесячного пособие для семей с невысоким доходом. В прошлом году его получили более 11 млн человек.