Москва, 29 февраля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на Херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу сил специальных операций (ССО). Об этом 29 февраля на брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС

Как пояснил Конашенков, диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины была уничтожена при попытке высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы на юге Херсонской области.

«В результате скоротечного боя четыре с десантом лодки были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25-ти украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен», — добавили в оборонном ведомстве.

Остров Тендровская коса расположен вблизи северо-западного побережья Чёрного моря. Он возник в результате морской аккумуляции песка и ракушечника. Поверхность косы низменная. От материка косу отделяет Тендровский залив.

Об уничтожении элитной диверсионный группы 73-го морского центра украинского ВМС днём ранее сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики хотели закрепиться на Тендровской косе, расположенной вблизи северо-западного побережья Чёрного моря.

Позже пресс-служба сил специальных операций ВСУ (ССО ВСУ) подтвердила ликвидацию своей диверсионной группы на косе. При этом точное количество погибших ведомство не называло.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко предположил, что уничтоженные киевские диверсанты были «тем самым сюрпризом на Чёрном море», о котором глава киевского режима Владимир Зеленский 23 февраля говорил изданию Fox News.

До этого, 23 февраля, Зеленский заявил, что Украина подготовит и начнёт новое контрнаступление.

По его словам, для украинских военных первоочередная задача — это оборона, а также важна защита Восточной Украины. Но Киев хочет продолжать свою «успешную историю на Чёрном море», заявил Зеленский.

Он добавил, что не хотел бы вдаваться в детали и пригрозил «сюрпризами» для российской армии.