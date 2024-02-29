Москва, 29 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В 2024 году в Москве начнётся строительство 14 новых объектов спортивной инфраструктуры, сообщается 29 февраля в официальном блоге столичной мэрии.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В планах на 2024 год — строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры. Семь из них возведут в рамках Адресной инвестиционной программы, ещё семь — за счет внебюджетных средств», — говорится в публикации.

Также на 56 спортивных объектах, в том числе в районных физкультурно-оздоровительных комплексах, в 2024 году проведут ремонтные работы. Всего в Москве находится 377 досуговых центров с 606 спортивными зонами.

Мэрия Москвы уточнила, что после ремонта в городе открылся теннисный центр «Покровка». Там оборудовали новые спортивные залы общей площадью 632 квадратных метра, раздевалки, тренерские и медицинский кабинет, установили современные теннисные столы и тренажёры. Центр оснастили необходимым спортивным инвентарём и медицинским оборудованием. Ежедневно его посещают 50 человек.

Как передавало ИА Регнум, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 года в России будут предоставлять налоговые вычеты за сдачу нормативов тестов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и диспансеризацию.

По словам президента, в последние годы в России в разы увеличилось число регулярно занимающихся спортом россиян, что является одним из значимых достижений страны, в связи с чем властям нужно поощрять ответственно относящихся к своему здоровью граждан.