Брюссель, 29 февраля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем началась практически открытая вражда из-за разногласий в вопросе об оказании помощи Киеву. Об этом 27 февраля написала газета Politico.

EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц

«Трения между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине превращаются в нечто вроде открытой вражды», — говорится в публикации.

Отмечается, что представители Берлина заявили о готовности французского лидера делать жёсткие заявления по Украине, за которыми не следует действий, масштаб которых мог бы быть сравним с предпринимаемыми Германией в этом направлении усилиями.

По словам автора статьи, чиновники из Франции на это возражают, что Париж поставляет Киеву действительно имеющие значение виды вооружений и не колеблется в этом вопросе, как Германия.

По информации Кильского института мировой экономики, ФРГ запланировала или уже выделила Киеву более 17 млрд евро, в то время как Франция — лишь 460 млн евро.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля по итогам конференции в Париже по Украине Макрон заявил, что участники мероприятия обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта. При этом он признал, что на саммите не выработали единого мнения по этому вопросу.

Шольц позднее в этот же день в очередной раз заявил, что Германия не станет посылать военных на Украину, а НАТО не станет одной из сторон конфликта с Россией. До этого глава немецкого правительства также неоднократно делал такие же заявления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 февраля, комментируя слова Макрона, отметил, что у политиков Евросоюза нет инстинкта самосохранения. По его мнению, в связи с этим России нужно быть начеку.