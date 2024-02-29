Москва, 29 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что озвученные главой государства инициативы искренне отзываются в ней самой.

Сергей Савостьянов/ТАСС Анастасия Ивлеева

«Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала блогер в Telegram-канале.

Ивлеева также отметила, что в 2024 году впервые смотрела послание президента. По её словам, в последние месяцы она старалась погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание.

При этом подписчики блогера её новый пост не поддержали. Более 36 тысяч пользователей поставили её сообщению «дизлайк».

Как сообщало ИА Регнум, скандальная «голая» вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. Среди её гостей оказались такие известные личности, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие. Фото и видео с мероприятия разошлись по Сети и вызвали волну критики. Так, актёр Иван Охлобыстин заявил, что военных оскорбило проведение «голой» вечеринки.

Организатор вечеринки Ивлеева попала под проверку ФНС и лишилась нескольких рекламных контрактов. Она не признала вину в организации скандальной «голой» вечеринки. Адвокат Ивлеевой заявил, что блогер якобы не знала, что участники вечеринки находились там в оскорбляющем человеческое достоинство виде.

Таганский суд Москвы 16 января зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку.

В феврале стало известно, что Ивлеева собираетсяпосетить Донецк с гуманитарным визитом. В Сети сразу заговорили о том, что визит позволит блогеру решить её проблемы и обелить запятнанную вечеринкой репутацию. В частности, жители Донецка резко высказались по поводу намечающегося визита Ивлеевой в ДНР. Они напомнили блогеру, что у неё было десять лет на то, чтобы посетить Донбасс.

Путин также отмечал, что участники спецоперации достойны большего уважения и внимания со стороны общества, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии».