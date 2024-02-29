Москва, 29 февраля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановлено после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщает 29 февраля оперативный Telegram-канал Дептранса.

Известия/Александр Казаков

Ранее сообщалось, что на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за присутствия человека на путях были увеличены интервалы движения поездов. Позже поезда остановили на участке от «Баррикадной» до «Текстильщиков», в обратном направлении поезда пустили с увеличенными интервалами.

В 15:26 мск в Дептрансе проинформировали о восстановлении движения, а в 16:03 — о движении по графику.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля на станции метро «Чеховская» в Москве погиб пассажир, упавший под поезд. Из-за произошедшего движение от «Серпуховской» до «Савёловской» было приостановлено, в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

В декабре 2023 года пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Поезд успел затормозить примерно в метре от женщины. Мужчина, который спрыгнул на пути, помог ей взобраться на платформу.