Симферополь, 29 февраля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Около 15:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 29 февраля средства противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Курской областью украинский дрон.

Вместе с тем днём ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS.