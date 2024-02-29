Москва, 29 февраля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. На российском рынке начались продажи китайского внедорожника Oting Paladin под русскоязычным названием «Паладин», говорится в сообщении компании Sinomach Automobile, которое приводят «Известия».

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Стоимость машины в базовой комплектации составляет 3,8 млн рублей, всего же авто доступно в четырёх комплектациях по цене до 4,5 млн рублей, уточняется в релизе китайской компании. Выпускается автомобиль на платформе Nissan Terra. Перед поставкой в Россию он получил ряд модификаций, в том числе новый салон.

«Паладин» оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 218 л. с. (360 Нм) в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF, жёстко подключаемым полным приводом, понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов. Дорожный просвет — 215 мм.

Внедорожник имеет габариты 4882×1850×1815 мм и колёсную базу 2850 мм. В список оснащения модели входят 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, светодиодная оптика, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, комплекс систем помощи водителю и система электронного контроля устойчивости.

Как передавало ИА Регнум, китайский внедорожник Oting Paladin был представлен в Москве в ноябре 2023 года. Как заявляли представители производителя, позднее в Россию поставят и другие модели, в частности пикапы.

На российский авторынок в 2023 году официально вышли 19 новых китайских марок. За прошедшие 12 месяцев официальные поставки в страну начали марки Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.

Всего, по данным РОАД, число китайских автобрендов на российском рынке достигло 29.

Из отчёта консалтинговой компании LMC Automotive следует, что Китай остаётся лидером по продажам автомобилей в мире. Объём авторынка страны в ноябре составил 2 млн 935 тыс. машин (+25,5%). С таким показателем КНР занимает почти треть мирового авторынка.