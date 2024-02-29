Лондон, 29 февраля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Власти Великобритании разработали план на тот случай, если страдающий онкологией король Карл III скончается. Об этом сообщает таблоид Express.

Pool/Global Look Press Карл III

Издание поясняет, что этот сценарий получил название «Мост Менай» (Menai Bridge). В нём описывается весь порядок действий на случай смерти английского монарха.

В тексте плана говорится, что первым о кончине короля должны сообщить премьер-министру Великобритании, а также высокопоставленным чиновникам. И уже после этого информацией поделятся с журналистами, отмечается в нём.

Как сообщает британское СМИ, наследником трона станет принц Уильям. В случае смерти Карла III именно его провозгласят королём государства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее стало известно, что Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось. По информации СМИ со ссылкой на эксперта по британской монаршей семье Тома Квинна, планы наследования трона стали разрабатываться вскоре после того, как Карл III заболел раком. Квинн пояснил, что это держат в секрете от младшего сына короля принца Гарри из-за его репутации. Придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всём рассказать прессе.

Также эксперт отметил, что до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать ещё как минимум десять лет. Это может свидетельствовать об опасности заболевания, добавил он.

Карл III обратился к врачам из-за проблем с простатой в январе 2024 года. 26 числа его госпитализировали, а через несколько дней после проведения процедур выписали из больницы.

В начале февраля сообщалось, что у английского монарха выявлен рак на ранней стадии. По некоторым данным, от проведения химиотерапии он отказался.